《香港报摘》--经济日报10月30日

* 要闻版头条：

--内地经济放缓开始拖累企业盈利表现，中石油 昨刊发历来首次盈警、中行 更是金融海啸后首见盈利倒退。有外资行经济师指，传统企业能否翻身，要看经营模式改革，券商忧企业业绩差困扰大市。

* 其他：

--瑞银财富管理推出全球房地产泡沫指数，香港及伦敦是15个调查城市中，楼市泡沫风险最高的地区，预期本港楼价在明年底前会跌逾10%。

--融创中国 公布，以14亿元人民币增持上海浦东东郊的商住土地股权，由31%增至48%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘