《香港报摘》--经济日报10月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--内地经济放缓开始拖累企业盈利表现，中石油 昨刊发历来首次盈警、中行 更是金融海啸后首见盈利倒退。有外资行经济师指，传统企业能否翻身，要看经营模式改革，券商忧企业业绩差困扰大市。
* 其他：
--瑞银财富管理推出全球房地产泡沫指数，香港及伦敦是15个调查城市中，楼市泡沫风险最高的地区，预期本港楼价在明年底前会跌逾10%。
--融创中国 公布，以14亿元人民币增持上海浦东东郊的商住土地股权，由31%增至48%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”