《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月30日

*工商时报：

--行政院今日将公布短期消费提振措施，据悉，其中将祭出电信〞双补〞方案，消费者2G(第二代行动通讯)换购4G手机，每支补助2,000台币，同时，4G手机资费每户每月补助200台币，这项政策为期三个月。

--压抑许久的房市买气终于出现谷底反弹，在进入第四季传统旺季，加上递延买气出笼，各房仲业者统计旗下门市交易状况发现，全台10月房市交易量月增近两成，六大都会区量能几乎都出现回升态势。

*经济日报：

--台湾机械工业同业公会理事长柯拔希昨天出席机械公会70周年庆酒会活动时，当面向经济部长邓振中等官员请命，称台湾机械产业出口占70%，深受汇率及关税影响，呼吁政府应放手让台币兑美元汇率贬至34到36元，别让台湾机械业输在起跑点。

--主计总处即将公布第三季GDP概况，外银看衰台湾景气。瑞银下修今年台湾GDP成长率至1.2%，成为日本地区以外最低地区。

--主计总处今将宣布第三季经济成长率，情势看衰。为宣示拚经济，行政院长毛治国今将亲上火线开记者会，端出短期消费提振措施。据了解，总经费额度约50亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。