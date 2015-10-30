《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--行政院今日将公布短期消费提振措施，据悉，其中将祭出电信〞双补〞方案，消费者2G(第二代行动通讯)换购4G手机，每支补助2,000台币，同时，4G手机资费每户每月补助200台币，这项政策为期三个月。
--压抑许久的房市买气终于出现谷底反弹，在进入第四季传统旺季，加上递延买气出笼，各房仲业者统计旗下门市交易状况发现，全台10月房市交易量月增近两成，六大都会区量能几乎都出现回升态势。
*经济日报：
--台湾机械工业同业公会理事长柯拔希昨天出席机械公会70周年庆酒会活动时，当面向经济部长邓振中等官员请命，称台湾机械产业出口占70%，深受汇率及关税影响，呼吁政府应放手让台币兑美元汇率贬至34到36元，别让台湾机械业输在起跑点。
--主计总处即将公布第三季GDP概况，外银看衰台湾景气。瑞银下修今年台湾GDP成长率至1.2%，成为日本地区以外最低地区。
--主计总处今将宣布第三季经济成长率，情势看衰。为宣示拚经济，行政院长毛治国今将亲上火线开记者会，端出短期消费提振措施。据了解，总经费额度约50亿台币。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”