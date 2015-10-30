《中国报摘》--其他报纸重要消息10月30日

**上海证券报**

--借壳完成不到半年的广汇汽车 开始借助资本平台大肆融资，抛出80亿元人民币再融资预案，拟扩张汽车租赁业务。

--在逐渐退出房地产市场之后，海德股份 看上了“不良资产管理”这一大蛋糕。停牌半个多月后，公司火速推出定增预案，拟募资48亿元设立海德资产管理公司，由此转战不良资产管理领域。

--停牌两个月后，凯迪生态 携50亿元定增方案复牌，瞄准生物质发电和林业生态文明建设。

--中民投副董事长李银珩表示，中民投对旗下中民国际的战略定位是使其成为一个拥有全牌照的金融平台，中民投自身的定位则是成为产融集团。布局再保险是中民国际搭建金控平台的第一步，第二步是介入资产管理、证券、信托等。

**证券时报**

--深交所将推动设立创业板专门层次，满足未盈利及已实现盈利但尚未补亏的互联网和科技创新企业在境内上市的需求，并推动试行小额快速换股并购制度。

--深圳市拟投资130亿元回购四条高速公路，以实施免费通行，其中三条公路为深高速 管理营运的收费公路，另外一条为其代管公路。深高速董事长胡伟指出，该措施对公司的影响将根据具体方案评估，目前尚未确定。

**金融日报**

--保监会修订相关规定，要求“保险公司、保险专业中介机构及其从业人员不得销售非保险金融产品，经相关金融监管部门审批的非保险金融产品除外”，从而将无需审批和未经审批的非保险金融产品列入禁止销售的范围。（完）