《香港报摘》--信报10月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--18届五中全会昨天闭幕，确认＂十三五＂（2016-2020年）规划目标以2020年全面建成小康社会，转换成市场聚焦的国内生产总值（GDP），即中央目标是2020年GDP较2010年倍增。五中全会公报中把其定性为＂经济保持中高速增长＂，但未提出具体数字。
* 其他：
--莎莎国际 主席郭少明表示，现时整体零售市道不景气，部分位于旅游区的店舖，续租时获减租20%；同时，会把部分店舖搬迁至民生区，位于旅游区的店舖占整体店舖的比重会下调，但本港整体店舖数目不会减少。
--谢瑞麟 主席谢邱安仪称，本港零售业进入寒冬，公司会增加业务多元化及控制成本；同时，将未达标的店舖关闭，并将店舖搬迁至租金合理的地区，而今年上半年在港新增两间店舖。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”