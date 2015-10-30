《香港报摘》--信报10月30日

* 要闻版头条：

--18届五中全会昨天闭幕，确认＂十三五＂（2016-2020年）规划目标以2020年全面建成小康社会，转换成市场聚焦的国内生产总值（GDP），即中央目标是2020年GDP较2010年倍增。五中全会公报中把其定性为＂经济保持中高速增长＂，但未提出具体数字。

* 其他：

--莎莎国际 主席郭少明表示，现时整体零售市道不景气，部分位于旅游区的店舖，续租时获减租20%；同时，会把部分店舖搬迁至民生区，位于旅游区的店舖占整体店舖的比重会下调，但本港整体店舖数目不会减少。

--谢瑞麟 主席谢邱安仪称，本港零售业进入寒冬，公司会增加业务多元化及控制成本；同时，将未达标的店舖关闭，并将店舖搬迁至租金合理的地区，而今年上半年在港新增两间店舖。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

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