《汇市简讯》欧元兑美元走升，脱离美联储会议后的低位

0014GMT

* 欧元兑美元隔夜有良好的买盘，脱离美联储会议后低位1.0896

* 亚洲盘迄今在1.0973-98，稍早一度攻克昨日高位1.0986

* 尽管有空头回补带动的涨幅，但美联储更为强硬、欧洲央行更为温和

* 1.0993-96的小时图一目均衡云区在略上方，100小时移动均线在1.1015

* 小时图一目均衡转换线及基准线分别在1.0974和1.0949。(完)

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