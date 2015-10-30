中国证券：前三季券商净利1,925亿元，第三季盈利水平下滑--证券业协会

路透上海10月30日 - 中国证券业协会统计数据显示，今年前三季度证券公司累计实现净利润1,924.65亿元，119家公司实现盈利；其中三季度净利为392.69亿元，较上半年单季盈利水平有明显下滑。

而券商上半年的经营数据显示，1-6月行业实现净利润1,531.96亿元，120家公司实现盈利。

前三季的统计数据还显示，券商各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入2,192.95亿元、证券承销与保荐业务净收入242.38亿元、财务顾问业务净收入76.48亿元、投资咨询业务净收入29.46亿元、受托客户资产管理业务净收入178.17亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,029.41亿元、利息净收入490.67亿元。