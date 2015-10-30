中国证券：前三季券商净利1,925亿元，第三季盈利水平下滑--证券业协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月30日 - 中国证券业协会统计数据显示，今年前三季度证券公司累计实现净利润1,924.65亿元，119家公司实现盈利；其中三季度净利为392.69亿元，较上半年单季盈利水平有明显下滑。
刊登在证券业协会网站的三季度经营数据称，证券公司未经审计财务报表显示，124家证券公司前三季度实现营业收入4,380.43亿元。
而券商上半年的经营数据显示，1-6月行业实现净利润1,531.96亿元，120家公司实现盈利。
前三季的统计数据还显示，券商各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入2,192.95亿元、证券承销与保荐业务净收入242.38亿元、财务顾问业务净收入76.48亿元、投资咨询业务净收入29.46亿元、受托客户资产管理业务净收入178.17亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,029.41亿元、利息净收入490.67亿元。
此外，截至2015年9月末，124家证券公司总资产为6.71万亿元，净资产为1.35万亿元，净资本为1.16万亿元，客户交易结算资金余额2.32万亿元，托管证券市值27.10万亿元，受托管理资金本金总额为10.97万亿元。（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”