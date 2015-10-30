《新兴市场重要经济事件预告》--10月30日-11月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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10月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)讨论中期预算政策报告(0500)。
圣地亚哥--智利央行公布10月政策会议的会议记录。
11月2日(一)
暂无重要经济事件。
11月3日(二)
伦敦--世界银行发布“2016：女性、商业和法律”报告(1430)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
11月4日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月政策会议的会议记录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月5日)。
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)发布卫生数据报告“2015年健康概览(Health at a Glance 2015)”。
巴黎--OECD发布经济展望报告。
11月5日(四)
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决议(1200)。
11月6日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”