《香港报摘》--其他报纸重要消息10月30日

* 明报：

--银河娱乐 兼嘉华国际 主席吕志和表示，现时澳门整个博彩行业都在发展非博彩的娱乐业务，务求不再依赖贵宾厅业务的收入。谈到近期的零售市道下滑，他指嘉华国际旗下香港酒店的入住率与以往相若，但就寄语中港两地应该互相礼让，不要互相攻击。

--中原集团创办人施永青认为，近期二手楼市惨淡，主要是受世界和中国实体经济下滑的宏观因素影响，加上港府维持多项辣税，令业主不肯减价，导致买卖拉锯，估计由现在至年底，整体楼价再有5%至8%跌幅。

* 苹果日报：

--思捷 受惠两年来首见起色的季度数据，本周股价已累升27.68%。翻查联交所股权披露，主席柯清辉及行政总裁马浩思早在公布数据前一星期，分别增持100万及50万股，至昨日账面获利203万及102万港元，市场质疑两人或构成内幕消息交易。

--瑞典时装零售商H&M 在本港零售业倒退时选择逆市扩张，近日于铜锣湾开设全亚洲最大旗舰店，其大中华地区总经理Magnus Olsson表示，短期市况波动不会影响集团长远发展策略，租金回落更有利开店。

* 东方日报：

--内地传媒报道，碧桂园 拟退回上周伙中国金茂购买的两幅北京土地，因公司对开发该土地没有信心。碧桂园回应查询时仅表示＂内部正研究处理方案＂，无正面回应研究开发用途还是退地。

* 星岛日报：

--太古地产 发展的大屿山洋房项目＂WHITESANDS＂，日前以招标形式推售24伙，发展商昨日公布，项目沽出一座洋房，折实造价约6,376万港元，每平方尺售价2.46万港元。

* 文汇报：

--金管局总裁陈德霖表示，本港银行将于12月推出电子支票，首先会有九家零售银行先行推出电子支票出票服务，其他的零售银行则会稍后陆续推出。（完）