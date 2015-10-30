《中国重要政经日程》--10月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
--第十一届北京国际金融博览会”定于10月29日-11月1日在北京展览馆举办。本届金博会主题为“新常态，新金融，新功能”。
==========================近期重要政经日程==========================
10/31（周六）
--中国国务院总理李克强于10月31日至11月2日对韩国进行正式访问，并出席在韩国首尔举行的第六次中日韩领导人会议。
11/4（周三）
--中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年11月4-5日在中国上海召开。本届年会的主题为：一带一路，全球并购。
11/5（周四）
*--第六届财新峰会在北京举行，至11月7日。
11/19（周四）
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日（here）
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 宿泱韫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”