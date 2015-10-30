中国个股：海德股份拟定增募资至多48亿元，以拓展不良资产管理业务

路透上海10月30日 - 中国海南海德实业股份有限公司 周五公告称，拟向间接控股股东永泰控股非公开发行A股，募资至多48亿元人民币，用于增资从事不良资产管理业务的海德资产管理有限公司并偿还设立海德资管的相关借款。

公告指出，本次非公开发行A股股票数量不超过367,534,456股，发行价为每股13.06元，永泰控股以货币方式认购。

该公司指出，公司放缓、收缩了在房地产相关行业的投资节奏，并在尝试开展贸易业务的同时，积极研究其他有发展前景的行业。经过研究分析后，公司认为在中国经济增速放缓、产能过剩、调结构、去杠杆、促转型的背景下，不良资产管理行业的未来发展前景良好。

因此公司拟通过设立海德资管来开展不良资产管理业务，实现战略转型。为支持海德资管的进一步发展，公司拟通过本次非公开发行募集资金，用于补充海德资管的资本金，支持其拓展业务规模，进而提高公司盈利能力。

本次非公开发行完成后，其控股股东永泰控股直接和间接持有公司股份比例为78.93%，实际控制人未发生变化。

海德股份因筹划非公开发行股票，公司股票自10月12日起停牌，停牌前收报16.41元。（完）

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