中国个股：广汇汽车借壳不久即推80亿元再融资，扩大汽车租赁业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月30日 - 完成借壳上市不足半年的中国广汇汽车 周五公布再融资预案，拟定向增发筹资至多不超过80亿元人民币，用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债。
公告指出，本次增发拟向不超过10名特定投资者发行，底价为16.48元，发行数量不超过4.854亿股。待10转5的中期利润分配方案实施后，发行底价调整为10.99元，发行数量上限亦将相应调整为7.28亿股。
本次募集资金中，拟使用不超过56亿元投入汽车融资租赁，提高融资租赁业务的资金实力，满足公司汽车金融服务发展的需要，带动公司整车销售及保养、维护、保险代理等一系列业务链条发展。
广汇汽车去年12月提出借壳美罗药业上市，注入资产规模达235.8亿元，上市公司增发了30.2亿股作为支付对价。同时，上市公司还定向增发股份筹集配套资金60亿元，用于收购汇通信诚16.67%的股权及发展乘用车融资租赁业务。该项重组于6月底完成。
广汇汽车是中国最大的乘用车融资租赁服务商、国内领先的乘用车经销服务销售集团、及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。
广汇汽车自9月中开始停牌，筹划增发事宜，上一交易日收报17.46元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”