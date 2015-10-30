中国个股：广汇汽车借壳不久即推80亿元再融资，扩大汽车租赁业务

路透上海10月30日 - 完成借壳上市不足半年的中国广汇汽车 周五公布再融资预案，拟定向增发筹资至多不超过80亿元人民币，用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债。

公告指出，本次增发拟向不超过10名特定投资者发行，底价为16.48元，发行数量不超过4.854亿股。待10转5的中期利润分配方案实施后，发行底价调整为10.99元，发行数量上限亦将相应调整为7.28亿股。

本次募集资金中，拟使用不超过56亿元投入汽车融资租赁，提高融资租赁业务的资金实力，满足公司汽车金融服务发展的需要，带动公司整车销售及保养、维护、保险代理等一系列业务链条发展。

广汇汽车去年12月提出借壳美罗药业上市，注入资产规模达235.8亿元，上市公司增发了30.2亿股作为支付对价。同时，上市公司还定向增发股份筹集配套资金60亿元，用于收购汇通信诚16.67%的股权及发展乘用车融资租赁业务。该项重组于6月底完成。

广汇汽车是中国最大的乘用车融资租赁服务商、国内领先的乘用车经销服务销售集团、及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。