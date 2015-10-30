表格：韩国9月工业生产较前月增长1.9%，服务业产出上升1.2%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月30日 - 周五出炉的官方数据显示，韩国9月工业生产经季节调整后较上月成长1.9%，连续第二个月上扬，表现远胜于市场预期，为经济复苏增添动能。
以下为9月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。
9月 *8月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 2.4 1.9 0.1 0.2
库存 7.5 ~ 6.2 ~
平均工厂运转率(%) 75.1 74.1
服务业产出 3.7 1.2 2.3 0.4
零售销售 5.5 0.5 2.0 2.1
资本投资 7.1 4.1 16.6 -0.9
注：* 为修正值。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”