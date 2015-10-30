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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 08:51 BJT

表格：韩国9月工业生产较前月增长1.9%，服务业产出上升1.2%

路透首尔10月30日 - 周五出炉的官方数据显示，韩国9月工业生产经季节调整后较上月成长1.9%，连续第二个月上扬，表现远胜于市场预期，为经济复苏增添动能。

以下为9月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。

　　　　　　　　　　　　9月 *8月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产　　　　 　2.4 1.9 0.1 0.2

库存 7.5 ~ 6.2 ~

平均工厂运转率(%) 75.1 74.1

服务业产出 3.7 1.2 2.3 0.4

零售销售 5.5 0.5 2.0 2.1

资本投资 7.1 4.1 16.6 -0.9

注：* 为修正值。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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