新西兰经济：10月新西兰企业信心实现反弹--调查

路透惠灵顿10月30日 - 周五公布的澳新银行调查显示，10月新西兰企业信心有所反弹，部分得益于最近乳品价格上涨。

根据报告，净10.5%的受访企业对总体经济持乐观看法，与上月净18.9%的企业持悲观看法相比有巨大转变。

净23.7%的受访企业预计自身业务将在未来12个月实现成长，高于上月的16.7%。

通胀预期为1.70%，与上月相比变化不大。

“乳品价格反弹起到了关键促进作用；但企业信心的改善远远不止于乳品领域，”澳新银行表示。

“经济中的很多领域都表现不错。旅游流入旺盛，楼市暖流扩大到奥克兰以外。”