新西兰经济：10月新西兰企业信心实现反弹--调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透惠灵顿10月30日 - 周五公布的澳新银行调查显示，10月新西兰企业信心有所反弹，部分得益于最近乳品价格上涨。
根据报告，净10.5%的受访企业对总体经济持乐观看法，与上月净18.9%的企业持悲观看法相比有巨大转变。
净23.7%的受访企业预计自身业务将在未来12个月实现成长，高于上月的16.7%。
通胀预期为1.70%，与上月相比变化不大。
“乳品价格反弹起到了关键促进作用；但企业信心的改善远远不止于乳品领域，”澳新银行表示。
“经济中的很多领域都表现不错。旅游流入旺盛，楼市暖流扩大到奥克兰以外。”
在最近的拍卖中，国际奶价已从12年半低点反弹了60%左右。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”