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货币新闻 | 2015年 10月 30日 星期五 09:02 BJT

芝加哥期市：小麦期货持坚，有望录得四个月来最大单周涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 516.75 1.75 +0.34% +2.12% 505.84 66

CBOT玉米 379.25 -0.75 -0.20% +0.86% 383.55 49

CBOT大豆 881.00 0.75 +0.09% -0.23% 888.49 38

CBOT稻米 $11.85 $0.03 +0.25% +1.41% $12.87 27

美国原油 $45.87 -$0.19 -0.41% -0.15% $46.00 53

汇率

欧元/美元 $1.098 $0.001 +0.05% +0.56%

美元/澳元 0.709 0.003 +0.38% -0.31%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/于春红; 审校 李爽)

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