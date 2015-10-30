美股业绩：百度第三季非GAAP准则下每份ADS收益1.43美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月29日 - 百度 宣布2015年第三季业绩：
* 预计第四季营收增长29.5-33.4%
* 称9月移动搜索业务月活跃用户达6.43亿，较上年同期增加26%
* 第三季整体营收183.83亿元人民币(28.92亿美元)，增幅36.0%
* 第三季经摊薄后归属于该公司的每份美国存托股份(ADS)收益7.92元人民币(1.25美元)
* 第三季扣除股权激励支出的经摊薄后归属于该公司的每份ADS收益9.07元人民币(1.43美元)
* 第三季在线营销业务营收176.80亿元人民币(27.82亿美元)，增幅31.7%
* 第三季流量获取成本24.11亿元人民币(3.794亿美元)，在总营收中占比13.1%，上年同期为12.9%
* 汤森路透I/B/E/S此前预计，第三季每股盈利7.17元人民币，营收183.8亿元人民币
* 汤森路透I/B/E/S预计，第四季每股盈利5.90元人民币，营收188.8亿元人民币(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”