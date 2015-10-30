美股业绩：百度第三季非GAAP准则下每份ADS收益1.43美元

路透10月29日 - 百度 宣布2015年第三季业绩：

* 预计第四季营收增长29.5-33.4%

* 称9月移动搜索业务月活跃用户达6.43亿，较上年同期增加26%

* 第三季整体营收183.83亿元人民币(28.92亿美元)，增幅36.0%

* 第三季经摊薄后归属于该公司的每份美国存托股份(ADS)收益7.92元人民币(1.25美元)

* 第三季扣除股权激励支出的经摊薄后归属于该公司的每份ADS收益9.07元人民币(1.43美元)

* 第三季在线营销业务营收176.80亿元人民币(27.82亿美元)，增幅31.7%

* 第三季流量获取成本24.11亿元人民币(3.794亿美元)，在总营收中占比13.1%，上年同期为12.9%

* 汤森路透I/B/E/S此前预计，第三季每股盈利7.17元人民币，营收183.8亿元人民币