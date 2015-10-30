全球金市：金价或录得两个月最大周线跌幅，受美国升息预期影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储周三政策声明显示12月可能加息后，金价即承压。
美联储表示，下次会议升息与否将取决于就业和通胀进展，且删除全球环境影响美国经济活动的说法。
金价本月初上扬，因预期全球经济疲弱可能促使美联储将加息推迟至明年。周三联储的强硬立场触发金价下跌。
美元涨势也损及金价。美元周三在美联储政策决定后曾升至两个半月高位，不过之后回吐一些涨幅。
投资者将关注今日稍晚的日本央行货币政策决定，以寻觅交投线索。消息人士称，虽然日本央行(BOJ)也许会下调乐观的通胀率预估，但周五可能维持货币政策不变，寄望于趋紧的就业市场能够支撑消费，帮助经济走出疲软。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”