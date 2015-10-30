全球金市：金价或录得两个月最大周线跌幅，受美国升息预期影响

美联储周三政策声明显示12月可能加息后，金价即承压。

美联储表示，下次会议升息与否将取决于就业和通胀进展，且删除全球环境影响美国经济活动的说法。

金价本月初上扬，因预期全球经济疲弱可能促使美联储将加息推迟至明年。周三联储的强硬立场触发金价下跌。

美元涨势也损及金价。美元周三在美联储政策决定后曾升至两个半月高位，不过之后回吐一些涨幅。

投资者将关注今日稍晚的日本央行货币政策决定，以寻觅交投线索。消息人士称，虽然日本央行(BOJ)也许会下调乐观的通胀率预估，但周五可能维持货币政策不变，寄望于趋紧的就业市场能够支撑消费，帮助经济走出疲软。 (完)

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