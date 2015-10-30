港报社评：废除一孩政策，育婴未雨绸缪--信报10月30日

有人形容，中国人是＂断六亲的族群＂，家中只有父母，以及父母的父母，没有兄弟姊妹，没有姨妈姑姐，没有叔父伯公，那些复杂到必须出动＂三姑六婆计算机＂才弄得清楚的人伦关系，在内地不复存在。如此说法尽管略为夸张，但若然实施了三十多年的＂一孩政策＂持续下去，未来的中国很大可能就是如此这般乖怪。

现在，情况将会改变。中共18大五中全会昨日闭幕，会议提出全面建成小康社会的新目标要求，经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。为了促进人口均衡发展，＂十三五＂时期将全面实施一对夫妇可以生育两个孩子的政策，提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水准。换言之，废除一孩政策。

一孩政策的计划生育，长期以来是内地的死命令，因此出现了种种骇人听闻的标语，例如：＂打出来！堕出来！流出来！就是不能生出来！＂实际上，死命令之下造成了不少人伦悲剧，有些妇女已经怀胎七月了，竟然还要被强行拖去手术桌接受人工流产。为什么现届五中全会全面放宽计划生育呢？最主要原因是中国的生育率目前处于极低水平，中国社会科学院发表的《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》指出，中国目前的总和生育率只有1.4，远低于更替水平的2.1，非常接近国际上公认的1.3＂低生育陷阱＂。历史经验表明，所有落入这一＂陷阱＂的国家，都没能再重新达到人口更替水平。另一个原因是2013年实施的＂单独二孩＂政策效果不彰。所谓单独二孩，意思是容许其中一方是独生子女的夫妇，生育两名小孩。按照本来估计，每年新增人口200万，但去年实际只是增加出生人口47万，显示年轻一代生育意欲不高。

拥有13亿人口的中国，素来得力于无穷无尽的廉价劳动力，可是出生率低所造成的影响是廉价劳动力愈来愈少，随之而来的是工资上涨，不利于控制成本，也就不利于经济发展。以日本为例，长期的低生育率被认为是该国经济20年来停滞不前的主要原因之一。

新生婴儿不足，人口缺乏更替，无可避免就是人口老化。中国的老年人口比例不断上升，从2010年的13.3%，提高到2014年的15.5%。联合国预计，到本世纪中期，中国将有近5亿人口超过60岁。如果一个国家愈来愈多＂老弱病残＂，光是医疗开支已是天文数字，经济保持中高速增长云云，恐怕是缘木求鱼。

一孩政策同时造成男女比例失衡，由于中国人传统思想重男轻女，所以一孩的选择往往是男孩，可是当男孩成长到了适婚年龄，他们则变成缺乏择偶空间的光棍。＂富二代＂也许不愁伴侣，但他们以独生之尊娇生惯养，跋扈的性格难免为别人和自己制造很多麻烦。

无论在经济角度或者人道立场而言，容许中国人拥有生育一个以上子女的权利和自由，无疑是值得欢迎的，问题是，对于未来有机会出现的＂二孩婴儿潮＂，中央政府作好准备了吗？有没有足够的应对措施？众所周知，内地客在世界各地包括香港抢购奶粉，归根究柢是国产奶粉质素不佳，如果中国制造始终无法予消费者足够信心，不难预计二孩婴儿潮会带来另一波奶粉抢购潮，还有连串教育问题及房屋问题。据推算，全面放开二孩政策之后，20-44岁的人口在2050年将达至1.2亿多万，他们的置业需求必定是沉重压力。

中央放宽一孩政策，改为限生二孩，算是与时并进的举措，可是不得不察的是，容许二孩等于全国育婴，但凡育婴之事，必须长远未雨绸缪。（完）

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