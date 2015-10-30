《汇市简讯》压力释放后的涨势推动澳元兑美元回到0.71上方

路透10月30日 - 0050MT

* 压力释放后的涨势推动澳元兑美元涨0.4%，新西兰元兑美元亦走扬，亦起到推升作用

* 新西兰元兑美元上涨0.6%，受企业信心数据和中国放开二胎政策所影响

* 澳元兑新西兰元在1.0550寻获支撑，进而支撑澳元兑美元

* 成交量放大，尤其是新西兰元兑美元，新西兰空头掉头转向

* 澳元兑美元在0.71美元上方有一些卖单，但未见上档停止单

* 美元兑日圆外亚币因月底资金流动而有一些走软，加重了美元的不利处境。(完)

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