《汇市简讯》压力释放后的涨势推动澳元兑美元回到0.71上方

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月30日 - 0050MT
* 压力释放后的涨势推动澳元兑美元涨0.4%，新西兰元兑美元亦走扬，亦起到推升作用
* 新西兰元兑美元上涨0.6%，受企业信心数据和中国放开二胎政策所影响
* 澳元兑新西兰元在1.0550寻获支撑，进而支撑澳元兑美元
* 成交量放大，尤其是新西兰元兑美元，新西兰空头掉头转向
* 澳元兑美元在0.71美元上方有一些卖单，但未见上档停止单
* 美元兑日圆外亚币因月底资金流动而有一些走软，加重了美元的不利处境。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”