港报社评：政客党派请放过学生，勿为选票操作TSA--明报10月30日

教育局的＂全港性系统评估＂（TSA）争议愈炒愈热，竟然成为选举 议题。TSA议题应回归教学实践领域讨论，探求如何纠正异化，使之回复 应有职能；此事若政治化，极大可能偏离教学专业范畴，而带来的演变与 结果只会制造混乱，损害学生利益。另外，教育局是教育事务主要持份者 ，应该负起领导责任，清晰明确地对学校发出行政命令--不得藉TSA之名 操练学生，并在学生利益为依归的前提下，与学校、教师、家长等持份者 商讨准确落实TSA，使之切合原来目标。 TSA的必要，毋庸置疑，因为小三是学习差异的转捩点；TSA目的在评 估学童的学习水平，得出数据，供学校因应加强和改善。此事原无争议， 只是有办学团体利用TSA为团体内的学校＂排名＂，而学校则认为是所谓 ＂杀校＂的评核标准，于是操作TSA，为＂排名＂不断操练学生；有些学 校唯恐＂执输＂加入操练行列，部分家长生怕学校无操练而影响子女的成 绩或派位，所以也要求学校操练。这条＂操练生态链＂，在教育界并非什 么秘密，究其性质并非TSA有事，而是几方面持份者的问题，使TSA偏离原 有精神和功能，受害者则是那些被淹没在无休止操练的8、9岁小朋友。 近期TSA热议，原本是部分家长透过电子平台一呼百应，事态很快发 展至提出取消TSA的诉求，有人还利用区议会选举而要求候选人表态，作 为他们投票的基准，云云。至此，事态性质急速变化，类如鲨鱼嗜血一样 ，某些政客和政党嗅到气味就开始介入，把此事操作为选举议题。以选举 政治的属性，政客政党只问选票，所以目前批评TSA之闹哄哄，很难有理 性探讨空间。若最终出现TSA存废挟持选举的局面，则结果不可能有利于 教育质素和学生。 类似TSA的评估学生学习水平，在其他国家地区都有推行，香港不应 轻言取消。只要本港吸纳先进教学理论和做法，即使取消TSA而改以另一 种办法评估学习水平，若学校、教师和家长的心态不改变，则操练仍然会 以其他形式冒出来。因此，操练也者，已经成为风土病，正如一位教育学 者指出：现在的情况是＂槌仔揼钉钉揼木＂，只要办学团体向下施压、学 校向教师施压不变，则教师为了学校＂排名＂只会操练学生。操练之风既 起，就会带来相互攀比，只会层层加码，学生为了办学团体、学校和老师 的各自目的而失去快乐的学习童年。 教育局认为反对TSA源于个别学校过分操练，由于各校校情不尽相同 ，将汇聚持份者，包括校长、老师、家长及专家学者，就操练文化寻求处 理办法，云云。老实说，本港教育历来离不开操练，因此说操练不因TSA 而起，基本上符合事实，另外教育局长吴克俭也强调反对操练学生；不过 ，即使开展探讨操练文化或局长个人表态，仍未反映教育局在此事上应该 担当的角色和作用。 TSA的问题出在执行，并且在学校层面出现异化，则作为领导教育工 作的教育局及其局长，不能停留在嘴巴说说、＂讲咗等于做咗＂的状态。 有学者认为教育局就TSA争议，应该强硬回应，建议教育局向学校发通告 ，禁止学校要家长购买TSA练习，也不准学校自行印制练习；学者指出教 育局以往也曾发通告，勒令学校教科书不准附加习作，基于教育局的权威 地位，学校只能跟从。学者这个建议，实际上是以行政命令使学校没有素 材操练学生，一定程度应该可以煞止操练歪风。 另外，虽云有家长认同学校操练子女，但是不乏家长反对，因此教育 局可实施检举制度，若家长发现学校为应付TSA而操练学生，可予举报， 由教育局处理。为了TSA而操练学生，戕害学童心智健康，严格而言是＂ 教育罪行＂，于理不合，教育局有责任保护学生，应该以切实行动和作为 ，制止这种操练学生继续下去。 有政党在区议会选举政纲中加入废除小三TSA，无疑是把此事政治化 了。事实上，区议会的职能与TSA这类议题并无直接关系，政党将之列入 政纲，有抽水之嫌，反映政治民粹化使人无奈。TSA的争议，问题出在执 行，政党若关心此事，应该要求教育局纠正使TSA异化的作为，使之回复 本来面貌和职能，而非为了选票而跟从民粹起哄，轻易地要求废止。政客 政党放过学生吧！勿让学生的福祉成为选票至上的牺牲品。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘