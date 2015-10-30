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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 09:15 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元下跌，受月底资金流动所累

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* 美元兑韩元盘初跌至1137.1，支撑位1140失守

* 受月底资金流动，以及韩国工业生产优于预期所影响

* 9月韩国工业生产较前月上升1.9%。

* 美元在亚洲盘温和承压，受月底资金流动及消息所累

* 中国全面放开二胎政策(等于更多牛奶需求)协助新西兰元兑美元领涨

* 美元/离岸人民币卖压今早持续，官方疑似有动作

(完)

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