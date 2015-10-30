重发-港报社评：提升功能助国家开放，港可取缔多赢--星岛日报10月30日

(删除标题的多余符号) 中共五中全会结束，议决提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地 位和功能。这有助于缓解一些人对香港被边缘化的忧虑，关键问题是香港 如何利用和创造优势，提升这方面的功能。 香港对国家的经济贡献比例今非昔比，一些大省的经济总量已经超越 香港，有内地智囊组织研究认为，深圳已经超越香港成为全国最具竞争力 的城市，上海迪士尼乐园将比香港的大，香港在国家金融改革过程中发挥 的先行先试功能，很快就复制到其他金融中心。 内地推行改革开放三十多年来，政经实力全方位壮大，对香港的倚赖 程度大降，是不争的事实。但是，从五中全会的公布可以看出，香港的历 史使命尚未完结，中央并不打算任由香港的角色淡化，反而希望香港可以 提升这方面的地位和功能。 中共第十八届中央委员会第五次全体会议的公布，提出全面建成小康 社会新目标的要求，定调中高速发展，在发展路向上有四个坚持，就是创 新发展、协调发展、绿色发展和开放发展。当中的对外开放策略，提到与 香港的关系，要深化合作发展，提升香港在国家经济发展和对外开放中的 地位和功能，以及支持香港发展经济、改善民生、推进民主、促进和谐。 要提升香港在国家经济发展和对外开放中的地位和功能，不能够单靠 国家政策，还需要利用香港本身的独特条件和优势作出配合。在国家金融 改革开放过程中，香港凭一国两制的独特地位及本身的国际金融业强项， 所发挥的功能有目共睹，而香港在协助推动国家政策时，亦可从过程中带 动本身的经济增长，和强化本身的国内外金融中心地位。 这个独特的角色和功能，还可以在金融领域以外进行多方面发挥。香 港在一国两制下以独立经济体的身分参与国际经贸组织，又是全国唯一中 英并用及奉行普通法制度的城市，在中外关系上有其独特的作用，特首近 期频频外访，在印尼和以色列都获总统接见，备受礼遇，加强双边经贸合 作，相信在幕后得到北京支持，而香港作为部分外资开拓中国市场的桥头 堡角色不变。 以国家主席习近平访问美国期间，中美巨企协议合设新公司拍片为例 ，总部就选定香港，而去年有1,400家境外公司在港设立地区总部，创下 新高，原因是香港的国际网络、健全法制和专业服务，还有资讯自由和对 知识产权的保障，无论是海外公司来华，还是内地公司＂走出去＂，都提 供了令人安心的条件。 在内地锐意进一步融入世界经济，发展更高层次开放型经济的过程中 ，香港利用这些独特条件发挥功能，不限于金融和经贸，甚至可以涉足意 识形态和科技产业，引入国际顶尖的科研机构，形成中、外、港互利的多 赢关系。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘