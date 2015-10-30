港报社评：＂十三五＂规划清晰描绘全面小康社会蓝图--文汇报10月30日

中共十八届五中全会昨日闭幕，全会审议通过＂十三五＂规划，首次 提出＂创新、协调、绿色、开放、共享＂五大发展理念，以保障实现全面 建成小康社会的目标。中国经济和社会发展进入新常态，亦面临新挑战， 中央以高度自信和崭新理念，为全面建成小康社会定下清晰目标和路线图 。这个发展蓝图，坚持以创新发展作为突破发展瓶颈的最大抓手，推动中 国经济社会转型升级，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新理念，全 面兼顾人民幸福、生态和谐、社会公平，包容发展，力求中国的发展模式 更趋科学合理，更具可持续性。香港应把握机遇，主动积极融入到＂十三 五＂规划的新发展中，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献， 也让香港实现新的飞跃。 当前全球政治、经济挑战不断涌现，世界经济增长乏力，中国经济也 进入高速发展后的调整期。在这样的大背景下，习近平率领中央领导层， 总结过去5年中国发展的经验，务实制定了任内首份五年规划，为中国未 来长远发展指明方向。全会指出，到2020年全面建成小康社会，是中共确 定的＂两个一百年＂奋斗目标的＂一个百年＂奋斗目标。＂十三五＂时期 是全面建成小康社会的决胜阶段，＂十三五＂规划就是紧紧围绕实现这个 奋斗目标来制定。目标明确，奋斗就有了方向。中央制定的＂十三五＂规 划，勾勒出未来5年中国经济和社会发展的蓝图，自信进取地带领中国人 民万众一心奔小康。 进入新常态，就不能一味追求高速增长，而必须顺应世界创新发展的 潮流，推动＂中国制造＂向＂中国创造＂转变，建立以创新带动增长的新 模式。全会提出，坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位 置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新， 让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。＂十三五＂规 划将创新发展摆在核心位置，反映中央准确把握时代发展的规律和特征， 顺势而为。未来，中国将优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素， 鼓励运用新科技，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新 需求，创造新供给，推动新产业、新业态蓬勃发展，坚定走上以创新驱动 发展的现代化之路。 中国经济社会发展正处于转型升级的关键时刻，发展要上台阶，发展 理念也要更新换代。全会提出，实现＂十三五＂时期发展目标，破解发展 难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻＂创新、协调、绿色、开 放、共享＂的发展理念。习近平曾指出：＂发展必须是遵循经济规律的科 学发展，必须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容 性发展。＂五大新理念的提出，提升和丰富全面建成小康社会的目标内涵 ，令中国未来发展更符合客观规律，更注重全方面协调发展，意味发展不 仅要讲速度讲效益，更需要在增长与保护、局部与整体、当前和长远之间 ，找到最佳平衡点；不仅把发展视为经济问题，更将之视为政治问题、社 会问题，让更多人共享发展的成果。中国建立更加完整平衡的发展模式， 民生、环保、对外开放都得到进一步的完善和提升，人人参与、人人尽力 、人人享有，实现全体人民共同迈入全面小康社会。 香港作为国家的特别行政区，在＂十三五＂规划中受到中央高度重视 。全会特别强调，深化内地和港澳、大陆和台湾地区合作增长，提升港澳 在国家经济发展和对外开放中的地位和功能，支持港澳发展经济、改善民 生、推进民主、促进和谐。其中，＂提升港澳在国家经济发展和对外开放 中的地位和功能＂的表述，是中央首次正式提出，显示中央既对香港高度 关心，亦对香港寄予厚望。毫无疑问，未来五年国家创新、包容发展，必 将创造更多机遇。香港能否大有作为，全看自身能否趋利避害，尤其是排 除泛政治化的干扰祸害，将精力集中到发展经济改善民生上来；也要看政 府能否调整过时的＂不干预＂思维，顺应社会经济发展规律的变化，积极 适度有为，带领香港融入国家的全新发展大局。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘