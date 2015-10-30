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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 09:32 BJT

中国热股：贝因美等二孩概念股早盘大涨，因政府全面放开二孩政策

路透上海10月30日 - 在中共十八届五中全会公报提出全面放开二个孩子政策后，沪深股市相关概念股周五早盘均告大涨。

开盘时，生产婴儿奶粉的贝因美 、生产儿童用品的金发拉比 涨停；文具生产企业晨光文具 、乳业企业光明乳业 和伊利股份 亦出现大涨。

沪综指 周五开盘跌0.21%，至3,380.284点。

五中全会公报指出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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