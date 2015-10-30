中国热股：贝因美等二孩概念股早盘大涨，因政府全面放开二孩政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月30日 - 在中共十八届五中全会公报提出全面放开二个孩子政策后，沪深股市相关概念股周五早盘均告大涨。
开盘时，生产婴儿奶粉的贝因美 、生产儿童用品的金发拉比 涨停；文具生产企业晨光文具 、乳业企业光明乳业 和伊利股份 亦出现大涨。
沪综指 周五开盘跌0.21%，至3,380.284点。
五中全会公报指出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”