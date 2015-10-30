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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 12:22 BJT

台湾货币市场：短率续处低档，RP利率部分已下滑下周可望全面松动

* 短率持续处于低档
    * 资金需求不如预期，到期未全数续借
    * 短票利率持稳于0.40%
    * RP利率微降，下周将全面降1至2基点

     记者 罗两莎
    路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周五续处低档。多位银行资金调度人员指出，虽
时值月底，惟拆款需求不如预期，拆款到期未全数续借，利率则维持低档；而拆入者即使拆
入跨月资金，但仍能以低利取得资金。
    
    他们表示，今天虽是月底却感受不到月底资金需求效应，因资金需求不振，手中有剩余
资金的银行依旧面临资金不易消化的压力，利率则无变动。
    
    〞月底了，今天有人利率开的比较高，但我没有借，因为之前基数已经补的差不多了。
〞一位中型公股银行资调人员说。
    
    他们指出，因市场资金非常宽松，即使是跨月资金利率亦仅在0.30%。
           
 本地时间12:12时              今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                    32.538                   32.856
                                                           
 台湾加权股价指数<.TWII       8,570.79                 8,571.08
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 隔夜银行间拆款加权平均        0.309%                   0.302%
 利率                                         
                                              
   --隔夜拆款利率区间       0.270-0.320%             0.270-0.330%
   --一周拆款利率区间       0.300-0.400%             0.300-0.400%
                                                           
    
    **短票利率持稳于0.40%**
    
    短票市场方面，大型票券公司交易员称，今天市场资金依旧非常宽松，发票量则明显扩
增，利率大都成交在0.40%；惟随着率快速下滑，且已降至接近银行拆款利率水准，银行买
票意愿已显得意兴阑珊。
    
    〞今天市场资金一样很多啊，我不用跟人家求，钱就自已送上来了。〞一位大型票券公
司主管说。
    
    他们表示，因央行14天期定存单利率仍在0.38%，短票利率经这波急速下跌后，目前已
跌至0.40%合理水准，除非央行有进一步动作，否则未来一段时日利率应可维持在目前水准
。
    
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、9
0天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。 
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
408%，前日在0.410%；上日成交量120.94亿台币，前日45.84亿台币。

    今日央行存单到期金额为262.6亿台币，存单发行金额稍晚公布。
    
    下周到期央行定存单金额共达1兆4,418亿台币；各天到期金额为：周一为2,727亿、周
二为6,889亿、周三2,332.50亿、周四为2,431.50及周五38亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为220亿台币，累积超额准备7,254亿台
币、加计前期1%的超额准备达8,985亿台币。
    
 
    **RP利率部分下调**  
    
    RP利率方面，证券商交易员表示，今天资金非常充沛，但考量月底因素，利率暂时维持
不变，但下周就会下调利率，调幅可望达2个基点。
    
    〞下礼拜我们就会下调利率了，应该会一口气调降2个基点。〞一位大型证券商交易员
说。
        
    今日交割紧缩因子为周五Morgan Stanley发行5亿美元债。
    
    今日证券商10天期公债的附买回利率与昨日水准相同，主要成交在0.42%；10天期以上
公司债RP主要成交在0.52%；上日亦同。
    
    票券商方面，交易员称，今天投信和寿险公司资金非常多，惟市场普遍缺券，利率部分
已往下调1个基点，下周将全面下调。
    
    〞今天投信和寿险公司钱爆多的，月底跟月初一样，钱多到不行，今天部分利率已往下
调了，下礼拜就会全面下调。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他们表示，因近来市场资金非常宽松，不少投信公司从昨天下午就开始到处找券，今天
早上找券找的更凶；因而下调部分RP利率。
        
    今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率微幅下调；一周公债附买回利率区
间落在0.34-0.37%；上日则在0.36%-0.37%；极短天期与一周公司债附买回利率区间在0.38-
0.40%，上日则0.39-0.41%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所
差异。(完)  

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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