欧洲个股：大众汽车10月在美国销量略微增长--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林10月30日 - 两位知情人士称，大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 10月在美国的大众品牌汽车销量“略微”增长。10月是大众汽车排放丑闻爆发以来的首个整月。
了解销售数据的人士称，大众汽车在美国市场为新车型推出折扣及其他优惠政策，已帮助抵消上月针对所有2.0升四缸柴油车的销售禁令所带来的影响。
一位知情人士称，大众品牌汽车10月在美国市场的销量或增长1%至5%；该数据将于11月3日公布。
但他提醒称，“趋势数据” 仍可能变化，因汽车经销商通常在每月最后一天才报告销售数据，10月还有两个销售日。大众汽车9月在美销量仅增长0.6%至26,141辆。
大众汽车美国分公司的发言人拒绝发表评论。
知情人士称，美国的许多大众汽车车主，本月已从柴油车转而使用汽油车，市场对帕萨特(Passat)和捷达(Jetta)的需求尤其强劲。大众品牌汽车去年在美国销量为366,970辆，其中柴油车占22%。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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