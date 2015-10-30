美国个股：AIG董事讨论分拆或出售旗下抵押贷款保险业务--华尔街日报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月29日 - 据华尔街日报援引知情人士报导，美国国际集团(AIG) 董事会在讨论分拆或出售旗下规模较小的抵押贷款保险业务，最近股东提出的分拆要求给他们带来压力。
投资大亨伊坎(Carl Icahn)周三公布一封信件，建议AIG执行长Peter Hancock将旗下寿险和抵押贷款保险业务分拆上市。
华尔街日报称，相关讨论已经有一段时间了，尚未作出最终决定。
AIG对该报导未予置评。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。