美国债市：财政部标售七年期公债吸引到投资者强劲买需

路透纽约10月29日 - 美国财政部周四标售290亿美元七年期公债，吸引到不错买需，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将12月升息提上日程后公债收益率(殖利率)大涨，鼓舞了投资者兴趣。

财政部数据显示，鉴于投资者买需强劲，财政部在此次发债中降低了对初级市场交易商的份额。

初级市场交易商最终的购买比例为23.67%，创2009年2月七年期公债发售以来的最低比例。

基金管理公司、外国央行及其他间接竞标者共计买入62.34%，仅略低于9月标售时的62.59%，后者为2010年12月以来最大份额。