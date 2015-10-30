美国债市：财政部标售七年期公债吸引到投资者强劲买需

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约10月29日 - 美国财政部周四标售290亿美元七年期公债，吸引到不错买需，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将12月升息提上日程后公债收益率(殖利率)大涨，鼓舞了投资者兴趣。
财政部数据显示，鉴于投资者买需强劲，财政部在此次发债中降低了对初级市场交易商的份额。
初级市场交易商最终的购买比例为23.67%，创2009年2月七年期公债发售以来的最低比例。
基金管理公司、外国央行及其他间接竞标者共计买入62.34%，仅略低于9月标售时的62.59%，后者为2010年12月以来最大份额。
小型交易商和其他直接竞标者的购买比例为13.99%，高于9月时的8.89%，后者为2014年12月以来最低份额。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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