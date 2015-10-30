金石期货：中国期指总持仓持续增加，多空整体实力相当

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月30日的《期货日报》：
周四，沪深300指数小幅高开后盘中振荡，午后持续拉升，但临近尾盘再度跳水。收盘较前一交易日上涨8.39点，收报3533.31点。三大股指期货小幅高开，盘中下挫翻绿，午后跟随现货快速拉升，尾盘涨幅有所回落。沪深300期指主力合约IF1511全天较前一交易日收盘价上涨22.8点或0.67%，报3440点。
四份合约持仓量合计为44315手，比前一交易日增加674手，但成交量反而较前一交易日减少71手。主力合约IF1511持仓量增加688手至2.31万手，成交量减少296手。本周以来，沪指持续在3400点上下争夺激烈，期指总持仓持续增加，但量能并未有效放大，资金表现仍然谨慎。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”