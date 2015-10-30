国信期货：沪镍反弹受9万元/吨大关制约

以下内容节选自10月30日的《期货日报》：

10月临近尾声，镍市延续了此前弱势反弹态势，多空资金对峙围绕80000元/吨关口上下争夺。考虑到中国“稳增长”及美联储“延迟加息”的预期刺激，沪镍下方70000元/吨关口保持较强支撑，未来镍市仍可能出现周线甚至月线级别反弹，但反弹空间或受到90000元/吨大关一线制约，关注行业供需调整及资金动态。

今年以来镍价严重背离成本支撑，使得国内镍铁以及电解镍的减产态势不断扩大。数据显示，今年1—9月中国累计进口镍矿2736万吨，同比大幅下滑近30%。1—9月中国精炼镍累计产量为267239吨，同比也出现8.04%的负增长。处境维艰的镍铁企业开工严重萎缩。面对行业艰难洗牌的大变局，国内镍供应量增速受限，正逐步缓和国内镍供应过剩的压力。(完)

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