国泰君安期货：上海螺纹钢期货后期仍有下跌压力，弱势格局明显

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月30日的《期货日报》：
近期螺纹钢期货主力1601合约再度下挫。从技术面来看，期钢主力1601持续受到多头均线压制，弱势格局明显。从基本面情况来看，螺纹钢现货尽管有反弹，但需求后劲不足，且供应压力仍大，后期仍有下跌压力。
近期由于华东地区钢厂检修增多，外地钢厂发货减少，华东螺纹钢涨价70—100元/吨不等，螺纹钢涨幅超过150，涨价初期出货尚可，拉高之后成交转弱。从钢厂政策来看，涨价之前华东钢价处于全国低谷，北方以及周边钢厂都不愿意发货。涨价之后，北方几家大的建材企业都愿意发货南下，并采用后结算政策。热卷企业也普遍愿意加大发货，同样采用后结算政策。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”