国泰君安期货：上海螺纹钢期货后期仍有下跌压力，弱势格局明显

以下内容节选自10月30日的《期货日报》：

近期螺纹钢期货主力1601合约再度下挫。从技术面来看，期钢主力1601持续受到多头均线压制，弱势格局明显。从基本面情况来看，螺纹钢现货尽管有反弹，但需求后劲不足，且供应压力仍大，后期仍有下跌压力。

近期由于华东地区钢厂检修增多，外地钢厂发货减少，华东螺纹钢涨价70—100元/吨不等，螺纹钢涨幅超过150，涨价初期出货尚可，拉高之后成交转弱。从钢厂政策来看，涨价之前华东钢价处于全国低谷，北方以及周边钢厂都不愿意发货。涨价之后，北方几家大的建材企业都愿意发货南下，并采用后结算政策。热卷企业也普遍愿意加大发货，同样采用后结算政策。(完)

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