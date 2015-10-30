宝城期货：强势美元背景下，金价寒意渐浓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月30日的《期货日报》：
欧洲央行10月例会释放强烈鸽派信号，而后美联储暗示12月加息可期。美元受此提振，两个礼拜内三级跳从不到94跃升至接近98，黄金也逐步振荡回落。强势美元打压，加上印度黄金货币化、基金净多持仓偏高等利空因素，预计金价仍将呈现振荡下探的走势。
虽然美元大幅上涨，但基金仍然增持黄金净多头寸。上周黄金CFTC基金净多增加34142手，至151301手。我们注意到黄金基金净多在15万手，是历史的区间上沿位置。基金净多达到这一线，对金价有多转空的指示意义。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”