宝城期货：强势美元背景下，金价寒意渐浓

欧洲央行10月例会释放强烈鸽派信号，而后美联储暗示12月加息可期。美元受此提振，两个礼拜内三级跳从不到94跃升至接近98，黄金也逐步振荡回落。强势美元打压，加上印度黄金货币化、基金净多持仓偏高等利空因素，预计金价仍将呈现振荡下探的走势。

虽然美元大幅上涨，但基金仍然增持黄金净多头寸。上周黄金CFTC基金净多增加34142手，至151301手。我们注意到黄金基金净多在15万手，是历史的区间上沿位置。基金净多达到这一线，对金价有多转空的指示意义。(完)