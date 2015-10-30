中原期货：沪银区间振荡蓄势待发

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月30日的《期货日报》：
沪银1512在“十一”假期后维持3450点上下振荡，日线上受布林线中轨支撑，周线围绕中轨振荡。日线MACD指标在零轴上死叉走平，预示暂时处于区间振荡之中。RSI指标50轴上方，强势区如再度形成金叉，短线上攻意愿明显。美白银在15.600点支撑较强，经历振荡后继续上攻的概率较大。操作上，建议激进的投资者可以在3410点做防守适量参与多单，保守的投资者待期价突破3500点再做追市多单。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”