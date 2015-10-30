中原期货：沪银区间振荡蓄势待发

沪银1512在“十一”假期后维持3450点上下振荡，日线上受布林线中轨支撑，周线围绕中轨振荡。日线MACD指标在零轴上死叉走平，预示暂时处于区间振荡之中。RSI指标50轴上方，强势区如再度形成金叉，短线上攻意愿明显。美白银在15.600点支撑较强，经历振荡后继续上攻的概率较大。操作上，建议激进的投资者可以在3410点做防守适量参与多单，保守的投资者待期价突破3500点再做追市多单。(完)