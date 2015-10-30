东兴期货：大连鸡蛋期货短期下滑走势不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月30日的《期货日报》：
我们一直看空鸡蛋价格，主要原因有三：一是自去年鸡蛋价格大涨后，产蛋鸡存栏量已经恢复至高位；二是需求疲弱，鸡肉价格下滑也导致鸡蛋价格承压；三是养殖成本下移。但是在做空过程中，鸡蛋价格又受到青年鸡补栏以及后期禽流感不确定等因素的影响。操作上，建议做空为主，重点关注变量的变化，背靠10—20日均线做空鸡蛋1601合约。
根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测，最新2015年8月在产蛋鸡存栏量为11.98亿只，较7月增加4.38%，同比去年增加7.28%。同时，因蛋鸡产蛋率回升，鸡蛋供应将有所增加。从鸡龄结构来看，青年鸡后备量也十分充裕。90天—400天的在产鸡依旧占据主流，年龄大的淘汰鸡占比相对偏少。目前，鸡蛋价格相对低迷，一旦养殖商减少淘汰，则将继续对价格形成打压。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”