东兴期货：大连鸡蛋期货短期下滑走势不变

我们一直看空鸡蛋价格，主要原因有三：一是自去年鸡蛋价格大涨后，产蛋鸡存栏量已经恢复至高位；二是需求疲弱，鸡肉价格下滑也导致鸡蛋价格承压；三是养殖成本下移。但是在做空过程中，鸡蛋价格又受到青年鸡补栏以及后期禽流感不确定等因素的影响。操作上，建议做空为主，重点关注变量的变化，背靠10—20日均线做空鸡蛋1601合约。