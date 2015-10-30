版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 09:49 BJT

东兴期货：大连鸡蛋期货短期下滑走势不变

以下内容节选自10月30日的《期货日报》：

我们一直看空鸡蛋价格，主要原因有三：一是自去年鸡蛋价格大涨后，产蛋鸡存栏量已经恢复至高位；二是需求疲弱，鸡肉价格下滑也导致鸡蛋价格承压；三是养殖成本下移。但是在做空过程中，鸡蛋价格又受到青年鸡补栏以及后期禽流感不确定等因素的影响。操作上，建议做空为主，重点关注变量的变化，背靠10—20日均线做空鸡蛋1601合约。

　　根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测，最新2015年8月在产蛋鸡存栏量为11.98亿只，较7月增加4.38%，同比去年增加7.28%。同时，因蛋鸡产蛋率回升，鸡蛋供应将有所增加。从鸡龄结构来看，青年鸡后备量也十分充裕。90天—400天的在产鸡依旧占据主流，年龄大的淘汰鸡占比相对偏少。目前，鸡蛋价格相对低迷，一旦养殖商减少淘汰，则将继续对价格形成打压。（完）

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐