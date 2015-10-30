《汇市简讯》美元兑日圆121仍有卖兴，日本央行会议结果前受抑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元兑日圆在121再度有卖兴，一路向上均有，121.40卖兴较大
* 日本央行这次不太可能放宽政策，但经济和CPI预测料将下修
* 日本央行总裁黑田东彦可能为年底前宽松选项敞开大门
* 今日稍早高位在121.14，昨日高位121.18，周三高位121.26
* 初步支撑位在一目均衡基准线120.88，100小时移动均线120.76，云区120.64
* 日线图技术支撑位在云区119.63-120.71，转换线120.51，基准线119.83
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”