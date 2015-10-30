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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 09:52 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆121仍有卖兴，日本央行会议结果前受抑

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* 美元兑日圆在121再度有卖兴，一路向上均有，121.40卖兴较大

* 日本央行这次不太可能放宽政策，但经济和CPI预测料将下修

* 日本央行总裁黑田东彦可能为年底前宽松选项敞开大门

* 今日稍早高位在121.14，昨日高位121.18，周三高位121.26

* 初步支撑位在一目均衡基准线120.88，100小时移动均线120.76，云区120.64

* 日线图技术支撑位在云区119.63-120.71，转换线120.51，基准线119.83

(完)

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