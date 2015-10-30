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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 09:51 BJT

《香港重要政经日程》--10月30日-11月16日

================== 今日重要政经消息=================

10月30日（周五）

-- 公布9月份M-3货币供应数据。

-- 公布9月底人民币存款数据。

-- 公布9月底外汇基金总资产数据。

-- 中国工商银行 公布第三季业绩。

-- 中国中车 公布第三季业绩。

-- 广发证券 公布第三季业绩。

-- 中国铁建 公布第三季业绩。

-- 中国太保 公布第三季业绩。

-- 中船防务 公布第三季业绩。

-- 山东墨龙 公布第三季业绩。

-- 先施 公布中期业绩。

-- 南京熊猫电子股份 公布第三季业绩。

-- 中国华融 首日挂牌。

-- 潍柴动力 公布第三季业绩。

-- 鞍钢股份 公布第三季业绩。

-- 亚洲水泥（中国） 公布第三季业绩/中期股息。

-- 白云山 公布第三季业绩。

-- 交通银行 公布第三季业绩。

-- 重庆银行 公布第三季业绩。

-- 中国光大银行 公布第三季业绩。

-- 中铝国际 公布第三季业绩。

-- 中国交通建设 公布第三季业绩。

-- 中国中铁 公布第三季业绩。

-- 中国南方航空股份 公布第三季业绩。

-- 中国忠旺 公布第三季业绩。

--14:00 新华人寿 在中国举行股东特别大会。

--15:00 中国中车 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

11月2日（周一）

-- 香港宽频 年度业绩。

*-- 金管局代表出席立法会财经事务委员会简报会。

11月3日（周二）

-- 公布9月份零售销售数字。

-- 置富产业信托份 公布季度业绩。

-- 慧聪网 公布第三季业绩。

--14:30 保利文化 在中国举行股东特别大会。

11月4日（周三）

*-- 公布10月份香港PMI。

-- 德昌电机控股 公布中期业绩。

11月5日（周四）

--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。

-- 万嘉集团 公布中期业绩。

-- 德昌电机控股 公布中期业绩/股息。

* 11月6日（周五）

-- 公布10月外汇储备资产数字。

11月9日（周一）

-- 中金公司 首日挂牌。

11月10日（周二）

-- 中芯国际 981公布第三季业绩。

11月16日（周一）

--13:30 复星医药 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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