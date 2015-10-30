国际油市：原油价格下滑，此前美国第三季GDP数据令人失望

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0140 GMT，美国原油期货 跌0.24美元至每桶45.82美元，上日收涨0.12美元。该期约本周可能上扬2.7%。
布兰特原油期货 跌0.11美元至每桶48.69美元，周四收低0.25美元。该期约本周可能录得1.5%的涨幅。
美国经济成长以及房屋销售数据疲软，抑制了市场对本周稍早库存报告的正面反应。
美国能源资料协会(EIA)报告显示，美国上周原油库存增加340万桶，增幅低于美国石油协会(API)周二所公布的410万桶。 此报告推动油价大幅上扬，美国原油期货一度涨近3美元。(完)
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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王丽鑫/李爽)
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