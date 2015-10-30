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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 10:28 BJT

澳新汇市：降息风险打压澳元，新西兰元表现较佳

市场猜测澳洲央行或将在下周会议上决定降息，加上美国有可能在年底前升息，都对澳元造成打压。

鉴于疲弱的通胀数据以及澳洲大型银行近期决定上调抵押贷款利率，投资者押注澳洲央行11月3日降息的机率大概为40%。

路透调查的21名分析师中，17名认为现在放宽政策为时尚早，部分因为近期的经济数据相当乐观。

周五的数据显示，澳洲9月经季节调整后民间信贷较前月上升0.8%，其中企业信贷创2008年以来最大增幅。

“企业信贷增速持续加快，可能暗示非矿业企业投资开始改善，并表明非矿业经济领域出现更广泛回升，”澳洲国民银行分析师Tapas Strickland称，“我们仍预计澳洲央行将按兵不动。”(完)

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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍)

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