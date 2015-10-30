澳新汇市：降息风险打压澳元，新西兰元表现较佳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场猜测澳洲央行或将在下周会议上决定降息，加上美国有可能在年底前升息，都对澳元造成打压。
鉴于疲弱的通胀数据以及澳洲大型银行近期决定上调抵押贷款利率，投资者押注澳洲央行11月3日降息的机率大概为40%。
路透调查的21名分析师中，17名认为现在放宽政策为时尚早，部分因为近期的经济数据相当乐观。
周五的数据显示，澳洲9月经季节调整后民间信贷较前月上升0.8%，其中企业信贷创2008年以来最大增幅。
“企业信贷增速持续加快，可能暗示非矿业企业投资开始改善，并表明非矿业经济领域出现更广泛回升，”澳洲国民银行分析师Tapas Strickland称，“我们仍预计澳洲央行将按兵不动。”(完)
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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”