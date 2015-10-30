更新版 1-企业并购：三星集团将化学业务资产作价26亿美元售予乐天

乐天化学表示，将从包括三星电子 在内的三星集团旗下子公司手中，收购4,650亿韩元的三星精密化学 股权。

0200GMT，乐天化学股价下挫10%，分析师对收购价有所疑虑，尽管很多人也认为这将有助于乐天化学的产品组合由普通塑料--例如用于塑料袋的材质--扩展至附加值较高的用于汽车或家电的特种化学制品。

低油价令乐天的原材料价格下降，现金流提高，该公司公布7-9月季度营业利润4,840亿韩元，较上年同期大增241%。

不过分析师表示，该公司仍须在2018年之前为兑现近4万亿(兆)韩元的投资承诺筹措资金。

“这在财务上算不上什么问题。该公司几乎没有任何债务，2015年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2万亿韩元。不过还是有必要仔细检讨投资是否太过激进，”新韩金融投资分析师Lee Eung-joo表示。