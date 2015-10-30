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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 10:26 BJT

金属期市：伦铜在三周低点附近持稳，本月或将持平

上海期交所期铜合约 跌1%至每吨38,670元人民币(6,092美元)，期锌 、期镍 和期锡 下跌2%左右。

美国第三季度经济增长大幅放缓，因企业减少补充库存以消化现有库存，不过稳健的内需可能鼓励美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月升息。

全球最大铜产国智利的政府周四表示，智利9月的铜产量 为466,940吨，较上年同期增长0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王颖；审校 龚芳/王兴亚)

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