金属期市：伦铜在三周低点附近持稳，本月或将持平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所期铜合约 跌1%至每吨38,670元人民币(6,092美元)，期锌 、期镍 和期锡 下跌2%左右。
美国第三季度经济增长大幅放缓，因企业减少补充库存以消化现有库存，不过稳健的内需可能鼓励美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月升息。
全球最大铜产国智利的政府周四表示，智利9月的铜产量 为466,940吨，较上年同期增长0.5%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王颖；审校 龚芳/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”