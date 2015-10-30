台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，因第三季GDP减速创六年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月30日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价走贬。交易员指出，因稍早公布的第三季国内生产总值(GDP)减速创六年低位，且外资持续汇出，不过出口商的月底抛汇对台币仍产生一定支撑。
他们表示，相较于韩元、人民币的偏强表现，台币较为弱势，因第三季GDP不佳，令市场对年底央行持续双率双降的预期升温，台币温和趋贬的格局料将延续。
“GDP不佳可能让台币缓贬。”一位公股银行交易员说。
另一民营银行交易主管则称，今日除外资汇出外，也看到寿险业者的美元买盘，因此一早台币走势较为疲弱，不过出口商尚未卖出的美元部位仍有，盘中台币实质价位跌幅将有进一步收敛机会。
台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位，并劣于市场预估的衰退0.6%。此前低位为2009年第三季的年衰退1.24%。
台币早盘实质交易区间落在32.530-32.581；上日在32.510-32.555。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.555/32.580，上日收在32.550。
本地时间10:22时，韩元兑美元 报1,139.0，上日收在1,142.3；离岸人民币 报6.3460，上日收在6.3490；至于美元指数 最新报价97.250。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.500-32.600
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--《全球汇市》欧元区乐观数据支撑欧元微升，关注日本央行政策决定 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”