台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，因第三季GDP减速创六年低位

路透台北10月30日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价走贬。交易员指出，因稍早公布的第三季国内生产总值(GDP)减速创六年低位，且外资持续汇出，不过出口商的月底抛汇对台币仍产生一定支撑。

他们表示，相较于韩元、人民币的偏强表现，台币较为弱势，因第三季GDP不佳，令市场对年底央行持续双率双降的预期升温，台币温和趋贬的格局料将延续。

“GDP不佳可能让台币缓贬。”一位公股银行交易员说。

另一民营银行交易主管则称，今日除外资汇出外，也看到寿险业者的美元买盘，因此一早台币走势较为疲弱，不过出口商尚未卖出的美元部位仍有，盘中台币实质价位跌幅将有进一步收敛机会。

台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位，并劣于市场预估的衰退0.6%。此前低位为2009年第三季的年衰退1.24%。

台币早盘实质交易区间落在32.530-32.581；上日在32.510-32.555。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.555/32.580，上日收在32.550。

本地时间10:22时，韩元兑美元 报1,139.0，上日收在1,142.3；离岸人民币 报6.3460，上日收在6.3490；至于美元指数 最新报价97.250。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.500-32.600

最新相关报导链接：

--《分析师观点》台湾第三季GDP年减1.01%创六年低位，央行年底可能降息

--《焦点》美联储12月升息存风险，海外因素不利