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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 10:54 BJT

更新版1-美股业绩：百度季度营收跳增36%，因广告收入增加

百度6月时表示，将向“线上到线下(O2O)”服务投资32亿美元。移动互联网用户通过这类业务获得附近的线下业务，譬如买电影票、叫车、订餐、使用地图以及百度钱包等。

百度首席财务官李昕晢称，这一季度业绩表现“强劲”，移动业务贡献增加。第三季总营收从135.2亿元人民币增至183.8亿元。

百度预计，第四季营收介于182亿至187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程 与百度支持的去哪儿 本周稍早宣布的股权置换交易。

第三季成本上升影响到获利。归于百度的净利从上年同期的38.8亿元人民币降至28.4亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余也从11元减少至7.92元。

百度周四在常规交易时段收报168.99美元，今年迄今累计跌26%。(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵)

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