更新版1-美股业绩：百度季度营收跳增36%，因广告收入增加

百度预计，第四季营收介于182亿至187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程 与百度支持的去哪儿 本周稍早宣布的股权置换交易。

第三季成本上升影响到获利。归于百度的净利从上年同期的38.8亿元人民币降至28.4亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余也从11元减少至7.92元。