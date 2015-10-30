更新版1-美股业绩：百度季度营收跳增36%，因广告收入增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
百度6月时表示，将向“线上到线下(O2O)”服务投资32亿美元。移动互联网用户通过这类业务获得附近的线下业务，譬如买电影票、叫车、订餐、使用地图以及百度钱包等。
百度首席财务官李昕晢称，这一季度业绩表现“强劲”，移动业务贡献增加。第三季总营收从135.2亿元人民币增至183.8亿元。
百度预计，第四季营收介于182亿至187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程 与百度支持的去哪儿 本周稍早宣布的股权置换交易。
第三季成本上升影响到获利。归于百度的净利从上年同期的38.8亿元人民币降至28.4亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余也从11元减少至7.92元。
百度周四在常规交易时段收报168.99美元，今年迄今累计跌26%。(完)
(编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”