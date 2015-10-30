中国新债：农发行下周三将增发至多200亿三期债，期限一、七和10年

路透上海10月30日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(11月4日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。

上述三期债分别为该行今年第19期 、第12期 和第五期 的增发债，票面利率依次是2.70%、4.18%和3.97%。