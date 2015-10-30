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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 10:39 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多200亿三期债，期限一、七和10年

路透上海10月30日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(11月4日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。

上述三期债分别为该行今年第19期 、第12期 和第五期 的增发债，票面利率依次是2.70%、4.18%和3.97%。

具体发行条款如下：

2015第19期、第12期和第五期增发债

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招标规模上限 1/10年：70亿元；7年：60亿元

期限/计息方式 1/7/10年固息

招标时间 11月4日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 11月6日

起息日 1年：8月21日；7年：5月4日；10年：2月27日

发行期 11月5日-11月6日

上市日 11月10日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)

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