欧洲个股：嘉能可削减180亿美元商品库存，力图缓解负债疑虑

“若是看看现在的商品价格，还有过去六个月里市场条件是如何改变的，那么就有理由说库存的唯一变动方向就是下降。”一位接近嘉能可的消息人士说道。

这有助于平复穆迪和标普等评等机构的看法，这两家机构给予嘉能可的评级仅较垃圾级别高出两个级距，展望则都为负面，意味着嘉能可的评级面临进一步下调的风险。

“有时候，资产负债表要比升水变化更重要。”消息人士称。

评级下调将令融资成本上升。一些券商的分析师认为这是嘉能可商业模型面临的潜在威胁。嘉能可否认评级下调会给公司带来重大影响，但表示他们将尽力避免评级下调的情况发生。

嘉能可股价 周四收低4%，报1.108英镑。（完）