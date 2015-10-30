欧洲个股：嘉能可削减180亿美元商品库存，力图缓解负债疑虑

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“若是看看现在的商品价格，还有过去六个月里市场条件是如何改变的，那么就有理由说库存的唯一变动方向就是下降。”一位接近嘉能可的消息人士说道。
这有助于平复穆迪和标普等评等机构的看法，这两家机构给予嘉能可的评级仅较垃圾级别高出两个级距，展望则都为负面，意味着嘉能可的评级面临进一步下调的风险。
“有时候，资产负债表要比升水变化更重要。”消息人士称。
评级下调将令融资成本上升。一些券商的分析师认为这是嘉能可商业模型面临的潜在威胁。嘉能可否认评级下调会给公司带来重大影响，但表示他们将尽力避免评级下调的情况发生。
嘉能可股价 周四收低4%，报1.108英镑。（完）
(编译 孙国玉/高琦 审校 陈宗琦/孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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