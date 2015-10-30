中国电力：陆上风电及光伏发电上网标杆电价拟明年起逐年下降--消息

路透北京10月30日 - 消息人士周五透露，中国国家发展改革委拟明年起逐步降低陆上风电、光伏发电上网标杆电价，明年光伏电站标杆上网电价下调幅度0.03-0.05元人民币/千瓦时不等，此后在2017-2020年逐年递减，每年递减幅度为0.03元/千瓦时。

消息人士援引国家发改委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知(讨论稿)指出，陆上风电、光伏发电项目自投运起执行标杆上网电价或电价补贴标准，期限原则上为20年。今后经营期内出现运行成本大幅降低，相关新能源项目整体收益水平明显偏高的情况，国家发改委将研究适当降低上述标杆电价。

“昨天发改委开会讨论这个事情，...正式文件应该挺快出来的，不排除会调整。”上述消息人士称。

根据该意见对电价的调整方案，2016年全国光伏电站标杆上网电价，在I类资源区的项目将从现行的0.9元/千瓦时下调至0.85元/千瓦时；II类资源区将从现行的0.95元/千瓦时下调至0.92元/千瓦时。2017-2020年逐年递减，每年递减幅度为0.03元/千瓦时。

III类资源区2016-2020年每年的降价幅度为0.02元/千瓦时，现行价格为1元/千瓦时。该类地区是指除I类和II类以外的地区。

I类资源区包括宁夏，青海海西，甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌，新疆哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依，内蒙古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以外的地区。

II类资源区包括北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、四川、云南，内蒙古赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔，河北承德、张家口、唐山、秦皇岛，山西大同、朔州、忻州，陕西榆林、延安，青海、甘肃和新疆除I类以外的地区。

该意见还鼓励各地通过招标等市场化方式确定相关新能源项目业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地陆上风电、光伏发电标杆上网电价水平。

今后，每年1月1日以后备案（核准）的陆上风电、光伏发电项目，以及当年1月1日以前备案（核准）但于第二年1月1日以后投运的陆上风电项目和当年1月1日以前备案（核准）但于当年4月1日以后投运的光伏发电项目执行当年的上网标杆电价。

路透已就上述消息联络国家发改委，但暂未获得其评论。