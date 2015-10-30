日本股市：早盘交投清淡小幅下跌，等待日本央行决议

一些交易商称中国经济走缓正触底的希望，并没有动摇到对日本央行可能在周五会后出台更多刺激举措的预期。

在许多投资人观望之际，市况主要由国内企业财报所主导。

东证铁矿及钢铁类股 下跌1.1%，此前日本两大钢铁制造商在周四股市收盘后调降财测及产量预估。

新日铁住金 股价下跌1.8%，同业对手JFE Holdings 下跌0.4%。

野村不动产控股 大涨7.8%，该公司周四下午公布强劲获利。Shionogi & Co 也因获利表现而股价大涨11.6%，帮助医药板块 上涨1.9%。