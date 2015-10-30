日本股市：早盘交投清淡小幅下跌，等待日本央行决议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
一些交易商称中国经济走缓正触底的希望，并没有动摇到对日本央行可能在周五会后出台更多刺激举措的预期。
在许多投资人观望之际，市况主要由国内企业财报所主导。
东证铁矿及钢铁类股 下跌1.1%，此前日本两大钢铁制造商在周四股市收盘后调降财测及产量预估。
新日铁住金 股价下跌1.8%，同业对手JFE Holdings 下跌0.4%。
野村不动产控股 大涨7.8%，该公司周四下午公布强劲获利。Shionogi & Co 也因获利表现而股价大涨11.6%，帮助医药板块 上涨1.9%。
东证股价指数 小幅下跌0.1%，报1,545.84点，JPX日经400指数 持平在13,890.05点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”