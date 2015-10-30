台湾债市：五年指标债殖利率盘初上扬，第三季经济衰退对多头提振不大

路透台北10月30日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周五盘初随美债上扬，尽管台湾稍早公布弱于预期的第三季经济成长率，但成效不大，短多仍出场，令殖利率走高。

交易员指出，目前看来美债殖利率有区间向上的态势，台债方面则随美债移动，但幅度不会太大。今日经济成长率数据公布之际虽有多方试着压制殖利率，但成效不大，部分持券出场。

〞短多出场了，不过量还是成交不多，〞一位证券商交易员表示。

10年券方面，他们认为，104/12R期公债目前成交仍寥落，市场兴趣不大，尤其是近期美债殖利率有向上移的态势，不排除标售利率略高于发行前交易。

台湾主计总处稍早公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。主计总处表示，经济是〞外冷、内降温。〞

美国公债价格周四下跌，指标公债收益率升至一个月最高，因消费支出强劲推动第三季美国经济增长，这增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的机率。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.770-0.800%；10年公债104/12R期则在1.18-1.20%。

本地时间10:55时，104/13期殖利率升1.31个基点至0.7870%，成交34亿台币；10年券104/12R期 则是升1.10点报1.1910%。

最新相关报导链接：

--《综述》库存投资迟缓拖累美国第三季GDP表现，但内需依然强劲