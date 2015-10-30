欧洲个股：空客将宣布新的A320机型增产计划--消息人士

据航空业消息人士，空客目前更认真考虑开发加大版的A350-1000宽体客机，该机型座位最多可达450个，以与最新的波音777客机抗衡。

与此同时，他们表示空客或暂不会升级其销售缓慢的544座位A380客机，并保留开发一款更大、座位再多出100个的机型的选择，以与A350和波音777区隔。

外界认为这项决定对罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)来说也至关重要，该公司的Advance引擎技术可用于任何A380的升级款机型。

下周的迪拜航空展上，宽体客机的押注料将受到讨论，不过海湾国家航空公司已淡化新增大量订购的可能性。

迪拜的阿联酋航空公司一直在推动空客致力打造使用新引擎的“A380neo”客机，不过多数分析师预计，11月8-12日举行的这项航展中，不太可能宣布任何决定。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜/陈宗琦)