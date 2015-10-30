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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 11:11 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元买气依旧，市场审慎看待下周澳洲央行会议

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* 澳元兑美元在早上上涨后走稳，但买气依旧

* 投资人审慎看待周二的澳洲央行会议结果，澳洲央行没有提供线索

* 隔夜利率交换(OIS)反映降息机率为46%，昨日一度逾60%

* 新西兰元持坚，以及月底资金流动，协助澳元兑美元

* 伦敦定盘时料有美元卖盘，不过难以确定受惠者

(完)

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