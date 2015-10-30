香港房地产：未来三、四年潜在私人住宅供应增至8.6万个，续创新高

路透香港10月30日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，今年第三季私人住宅落成量为2,800个，按季减少三分之一；由于建筑中单位及已批土地项目继续增加，令未来三至四年可供应的私人住宅增至8.6万个，续创有纪录以来新高。

7-9月的私人住宅施工量为3,500个，按季减少约四成。期内货尾单位（已落成但仍未售出的单位）维持于5,000个，但由于建筑中单位及已批出土地项目分别按季各增2,000个，令到未来三至四年潜在供应量，由6月末的8.3万个升至9月末的8.6万个。

中原地产预测今年落成的私人住宅为11,847个，当中估计63%已经售出。

为应付市民对住屋需求，香港政府近年积极增加土地供应。政府预计截至今底止2015/16财年首三季总供应量达1.67万个，占全年目标88%。 然而，在股市下跌及本地经济增长放缓下，近期本地楼市开始回软，分析师开始看跌楼价，但政府公布的楼价指数数据有所滞后，暂时尚未从官方数字上反映。今年8月全港私人住宅楼价按月升0.36%再创新高。 （完）

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