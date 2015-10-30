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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 11:38 BJT

韩国金融市场：股市波动而韩元上涨，此前公布的美国成长数据疲软

汇市方面，韩元兑美元 上涨，因美国公布第三季GDP增长数据疲弱后，美元全线普遍走低。

韩元兑美元 报1,137.8，上日本地收盘报1,142.3。

三年期韩国公债12月合约 下跌0.07点至109.60，周五出炉的官方数据显示，韩国9月工业生产经季节调整后较上月成长1.9%，连续第二个月上扬，表现远胜于市场预期。

0255GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,137.8 1,142.3

日圆/韩元 9.4079/126 9.4204

韩国公债期货 * 109.60 109.67

韩国综合股价指数 2,034.00 2,034.16

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/徐文焰/李婷仪 审校 郑茵/杜明霞/戴素萍)

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